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Киев меняет работу транспорта из-за длительных тревог: что планируют
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04 сентября 2026, 08:24

Киев меняет работу транспорта из-за длительных тревог: что планируют

04 сентября 2026, 08:24
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Фото: kyivcity.gov.ua
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Киев меняет организацию работы общественного транспорта из-за длительных воздушных тревог, которые все сильнее влияют на жизнь города

Об этом в комментарии Суспильному сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, длительные воздушные тревоги все сильнее влияют на работу транспорта и города в целом.

"Воздушные тревоги парализовали работу предприятий, парализовали работу транспорта и вообще город находится в коллапсе. И нам нужно в новых условиях находить решение для того, чтобы город дальше продолжал жить и работать", – сказал Кличко.

Из-за ограничения работы метро город усиливает наземное сообщение. По словам Кличко, 140 автобусов перебросили с других маршрутов на направления, которые дублируют метрополитен.

"Все силы транспортного направления мы бросаем сейчас, чтобы снизить нагрузку на метрополитен", – отметил мэр.

В то же время, он признал, что полностью заменить метро автобусами сложно.

Киев также планирует пересмотреть порядок движения по мостам во время воздушных тревог.

"В ближайшее время сможем открыть даже при воздушной тревоге работу наших мостов. Это ключевые транспортные артерии", – заявил Кличко.

По его словам, город вместе с военными работает над изменениями в действующие протоколы безопасности. Окончательные решения должны быть согласованы на государственном уровне.

Напомним, в Украине также обновят систему оповещения о воздушных угрозах из-за смены российской тактики ударов. В частности, введут два уровня угрозы – желтый и красный, а также изменят звуковые сигналы сирен.

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Киев транспорт война общественный транспорт Виталий Кличко метро мост
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