Після стрілянини в Києві: Зеленський анонсував кадрові рішення у СБУ та ГУР

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив про кадрові рішення у СБУ та ГУР після конфлікту між співробітниками двох структур зі стріляниною в Києві

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

За словами Зеленського, він обговорив ситуацію з генеральним прокурором Русланом Кравченком.

Президент зазначив, що правоохоронці перевіряють усі обставини інциденту, а керівництво обох структур отримає оцінку за результатами службового розслідування.

Водночас Зеленський повідомив, що кадрові рішення вже ухвалені.

"Вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію", – заявив президент.

Він наголосив, що відповідальність мають нести обидві структури, оскільки, за його словами, їхні дії під час конфлікту були неприпустимими.

Нагадаємо, в Державному бюро розслідувань розпочали з'ясовувати обставини конфлікту між працівниками ГУР та СБУ. Перші підозри вже повідомлені. Їх оголосили: співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР МО України.

Що відомо про перестрілку ГУР та СБУ

1 вересня у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу (РДК) з’явилася інформація про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Автор допису стверджував, що його нібито викрали біля власного будинку. З цього приводу, за твердженням РДК, командування звернулося до ГУР, СБУ та ДБР.

Згодом начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив Суспільному, що опублікував повідомлення про зникнення Каплунова з власної ініціативи.

Вранці 2 вересня СБУ повідомила, що її співробітники разом із ГУР запобігли теракту, який, за версією спецслужби, готувала ФСБ Росії проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху.

У СБУ також заявили, що під час проведення слідчих дій у межах розслідування цього теракту на оперативно-слідчу групу здійснили збройний напад. За даними відомства, правоохоронці застосували зброю у відповідь, унаслідок чого поранення отримали люди, які чинили спротив.

Водночас адвокат Степана Каплунова Тарас Боровський у коментарі журналістам розповів подробиці конфлікту між СБУ та ГУР в Києві. За його словами, СБУ фактично відкрила вогонь по беззбройних людях. Відомо, що троє розвідників отримали поранення.

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