На Сумщине из-за атак вражеских дронов ранения получили три человека
За прошедшие сутки российские войска совершили 34 обстрела по 27 населенным пунктам Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы и беспилотники разных типов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Глуховской громаде из-за удара БпЛА травмирован 64-летний мужчина.
В Середино-Будской громаде вражеский дрон попал в дом, ранения получила 42-летняя женщина.
В Эсманьской громаде в результате атаки беспилотника пострадала 45-летняя женщина.
Кроме того, из-за вражеских ударов в регионе повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 890 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погиб один человек, еще четверо получили ранения.