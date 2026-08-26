Украина до сих пор без посла в США: кого рассматривают на этот пост

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Должность посла Украины в Соединенных Штатах остается вакантной. В то же время, во власти уже рассматривают несколько потенциальных кандидатур на этот пост

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, сообщает RegioNews.

По информации издания, среди возможных кандидатов рассматривался заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса. Он военный и в ОП преимущественно занимается вопросами оборонного сектора.

Одним из аргументов в пользу его возможного назначения называли отношение президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп называл Палису своим "любимым солдатом" в Украине.

В то же время, по данным источников "РБК-Украина", Палиса продолжает работать в Киеве рядом с президентом Владимиром Зеленским.

Среди других потенциальных кандидатов источники издания называют бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. В целом, по словам собеседников, рассматриваются кандидатуры представителей разных сфер – военных, дипломатов и политиков.

Пока окончательного решения относительно нового посла Украины в США нет.

Напомним, 3 августа президент Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США , которую она занимала с августа 2025 года. Она говорила, что уйти с должности – это ее собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами.

Стефанишин подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По версии следствия она не указала в декларациях две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование автомобилем Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечение матери.

Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога размером 6 миллионов гривен.

В то же время, кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы на должность посла Украины в США обсуждают уже несколько недель.