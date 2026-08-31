На Запорожье из-за российских атак погибли два человека, еще трое ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 923 удара по 51 населенному пункту области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще трое получили ранения.
В частности, оккупанты совершили 20 авиаударов, 659 атак беспилотниками, четыре обстрела из реактивных систем залпового огня и 240 артиллерийских ударов.
Вражеские атаки повредили жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Поступило 43 сообщения о повреждениях.
Напомним, в течение дня 30 августа в результате российских атак на Херсонщину пострадали 12 гражданских людей. Одиннадцать из них получили травмы и ранения в Херсоне, еще один человек пострадал в Новорайском.