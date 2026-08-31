На Запорожье из-за российских атак погибли два человека, еще трое ранены

Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще трое получили ранения.

В частности, оккупанты совершили 20 авиаударов, 659 атак беспилотниками, четыре обстрела из реактивных систем залпового огня и 240 артиллерийских ударов.

Вражеские атаки повредили жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Поступило 43 сообщения о повреждениях.

Напомним, в течение дня 30 августа в результате российских атак на Херсонщину пострадали 12 гражданских людей. Одиннадцать из них получили травмы и ранения в Херсоне, еще один человек пострадал в Новорайском.