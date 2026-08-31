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31 августа 2026, 10:46

Из-за обстрелов и непогоды есть обесточивания в 7 областях – Минэнерго

31 августа 2026, 10:46
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В результате вражеских обстрелов часть потребителей временно остается без электроснабжения в шести областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Везде, где это позволяет ситуация безопасности, продолжаются восстановительные работы.

Кроме этого, из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта в Черниговской области. Ремонтные бригады работают над возвращением света потребителям.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 31 августа не прогнозируется. Потребителям рекомендуют по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Напомним, в ночь на 31 августа РФ атаковала Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed (большинство – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксированы попадания на 11 локациях.

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