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31 августа 2026, 10:54

В Киеве мужчина ограбил женщину с 6-летним сыном: нападавшего задержали за пол часа

31 августа 2026, 10:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Днепровском районе Киева мужчина ограбил 45-летнюю женщину, возвращавшуюся домой вместе с 6-летним сыном. Нападающего правоохранители разыскали и задержали за полчаса

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Миропольской. Женщина вместе с сыном возвращалась с работы, когда встретила компанию отдыхавших на улице людей.

Один из мужчин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал преследовать киевлянку. Испугавшись, она вместе с ребенком принялась бежать. Когда женщина пыталась зайти в подъезд, злоумышленник догнал ее и сорвал с плеча рюкзак с деньгами и личными вещами.

Участковые офицеры совместно с оперативниками Днепровского управления полиции за полчаса установили личность нападающего и его местонахождение. Им оказался 38-летний местный житель.

Полицейские задержали мужчину. Следователи сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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