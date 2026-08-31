Замість Сухомлина Держагентство відновлення може очолити голова Запорізької ОВА Федоров
На посаду керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України замість Сергія Сухомлина розглядають кандидатуру голови Запорізької ОВА Івана Федорова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на джерела в Кабінеті Міністрів.
Наразі офіційної інформації про призначення Івана Федорова на цю посаду немає.
Раніше Федорова вже розглядали на посаду, пов’язану з відновленням України. У березні 2026 року повідомлялося, що в уряді обговорювали його кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення.
Як відомом, Федоров очолює Запорізьку ОВА з лютого 2024 року.
Нагадаємо, Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у вересні 2024 року.
29 липня 2026 року він подав заяву про звільнення за власним бажанням. Остаточне рішення щодо його звільнення має ухвалити Кабінет Міністрів.