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31 серпня 2026, 10:06

Замість Сухомлина Держагентство відновлення може очолити голова Запорізької ОВА Федоров

31 серпня 2026, 10:06
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Фотоколаж: RegioNews
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На посаду керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України замість Сергія Сухомлина розглядають кандидатуру голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на джерела в Кабінеті Міністрів.

Наразі офіційної інформації про призначення Івана Федорова на цю посаду немає.

Раніше Федорова вже розглядали на посаду, пов’язану з відновленням України. У березні 2026 року повідомлялося, що в уряді обговорювали його кандидатуру на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення.

Як відомом, Федоров очолює Запорізьку ОВА з лютого 2024 року.

Нагадаємо, Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у вересні 2024 року.

29 липня 2026 року він подав заяву про звільнення за власним бажанням. Остаточне рішення щодо його звільнення має ухвалити Кабінет Міністрів.

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