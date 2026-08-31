РФ ударила по Киевщине: четыре человека пострадали, повреждены склады и многоэтажка

Фото: Национальная полиция

В результате утренней атаки российских войск на Киевщину пострадали четыре человека

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где они получают необходимую медицинскую помощь.

Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медики также оказывают им помощь.

Российские войска повредили гражданскую инфраструктуру. В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе повреждения получили три складских помещения и многоквартирный дом.

На местах работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, в ночь на 31 августа РФ атаковала Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed (большинство – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.