11:29  31 августа
Столкновение легковушки с грузовиком во Львовской области: пострадали женщина и два ребенка
08:52  31 августа
Убили бойца ВСУ и скрылись: на Полтавщине ликвидировали двух российских военных
08:10  31 августа
"Езжай на войну": в Познани поляка избили, приняв за украинца
UA | RU
UA | RU
31 августа 2026, 10:33

РФ ударила по Киевщине: четыре человека пострадали, повреждены склады и многоэтажка

31 августа 2026, 10:33
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В результате утренней атаки российских войск на Киевщину пострадали четыре человека

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения конечностей. Их госпитализировали в местную больницу, где они получают необходимую медицинскую помощь.

Еще два человека пострадали в Броварском районе. Медики также оказывают им помощь.

Российские войска повредили гражданскую инфраструктуру. В Броварском районе повреждены складские помещения и торговое заведение. В Бориспольском районе повреждения получили три складских помещения и многоквартирный дом.

На местах работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, в ночь на 31 августа РФ атаковала Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed (большинство – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область война российская армия многоэтажка склады пострадавшие
Россияне ударили по промышленному предприятию в Кривом Роге
31 августа 2026, 10:26
В Одесской области в результате российского удара частично разрушен терминал "Новой почты"
31 августа 2026, 10:12
В Славянске авиабомба ФАБ-500 разрушила подъезд пятиэтажки
31 августа 2026, 09:56
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Хмельницкой области мужчины подстроили ДТП и ограбили мать с 17-летним сыном
31 августа 2026, 13:26
Во Львове автобус с пассажирами врезался в столб: есть травмированные
31 августа 2026, 12:58
В Киеве хотят изменить работу транспорта во время тревог: что предлагают
31 августа 2026, 12:54
Вид на жительство за $4000: в Киеве задержали организатора схемы для иностранцев
31 августа 2026, 12:40
Россияне атаковали Херсон: в центре города погибла женщина
31 августа 2026, 12:23
"Приехал, чтобы быть рядом с людьми": на Киевщине прощаются с погибшим председателем общины
31 августа 2026, 12:07
В ГСЧС показали последствия авиаударов по Донетчине: погибли два человека, в том числе ребенок
31 августа 2026, 11:57
Покушение на Ермолаева: бизнесмен заявил о редкой взрывчатке и возможной связи с ГУР
31 августа 2026, 11:53
Враг атаковал шахту ДТЭК на Днепропетровщине: есть раненый
31 августа 2026, 11:46
Столкновение легковушки с грузовиком во Львовской области: пострадали женщина и два ребенка
31 августа 2026, 11:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »