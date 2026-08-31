Фото: ГВА

Утром 31 августа, в 04:20, враг ударил управляемой бомбой ФАБ-500 по центральной части Славянска Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Славянскую ГВА.

В результате попадания полностью разрушен подъезд многоэтажки с первого по пятый этажи, а также частный дом.

Кроме того, повреждены по меньшей мере 32 многоэтажки, гостиница, детский сад и автомобили.

Известно о четырех раненых, им оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, 30 августа около 22:00 российские войска нанесли удар КАБами по городу Изюм в Харьковской области. Повреждены более 10 домов и электросети.