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31 августа 2026, 09:24

Дроны, КАБы и артиллерия: РФ атаковала Харьковщину, есть раненые

31 августа 2026, 09:24
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 13 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали четыре человека

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В селе Андреевка Донецкой общины ранения получили две женщины в возрасте 42 и 43 года, а также 67-летний мужчина. В поселке Близнецы пострадал 48-летний мужчина.

Харьков русские войска атаковали беспилотниками. Под ударами оказались Шевченковский и Слободской районы города.

В целом по области враг применил разные виды вооружения: две управляемые авиабомбы, беспилотник "Герань-2", два БпЛА "Ланцет", восемь дронов "Молния", два FPV-дрона и еще 11 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждено хозяйственное сооружение и забор.

В Богодуховском районе повреждены электросети, в Купянском – два частных дома.

В Изюмском районе повреждены 12 частных домов, пять автомобилей и хозяйственное сооружение. В Харьковском районе повреждены два частных дома, два хозяйственных постройки и автомобиль.

На Лозовщине повреждены частный дом, сарай, три автомобиля, автобус и автозаправочная станция.

Также повреждение электросетей было зафиксировано в Чугуевском районе.

Напомним, в ночь на 31 августа в Запорожье российский FPV-дрон атаковал многоэтажный дом. Ранения получили два человека.

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