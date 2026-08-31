Дроны, КАБы и артиллерия: РФ атаковала Харьковщину, есть раненые
За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 13 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали четыре человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
В селе Андреевка Донецкой общины ранения получили две женщины в возрасте 42 и 43 года, а также 67-летний мужчина. В поселке Близнецы пострадал 48-летний мужчина.
Харьков русские войска атаковали беспилотниками. Под ударами оказались Шевченковский и Слободской районы города.
В целом по области враг применил разные виды вооружения: две управляемые авиабомбы, беспилотник "Герань-2", два БпЛА "Ланцет", восемь дронов "Молния", два FPV-дрона и еще 11 беспилотников, тип которых устанавливается.
В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове повреждено хозяйственное сооружение и забор.
В Богодуховском районе повреждены электросети, в Купянском – два частных дома.
В Изюмском районе повреждены 12 частных домов, пять автомобилей и хозяйственное сооружение. В Харьковском районе повреждены два частных дома, два хозяйственных постройки и автомобиль.
На Лозовщине повреждены частный дом, сарай, три автомобиля, автобус и автозаправочная станция.
Также повреждение электросетей было зафиксировано в Чугуевском районе.
Напомним, в ночь на 31 августа в Запорожье российский FPV-дрон атаковал многоэтажный дом. Ранения получили два человека.