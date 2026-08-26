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26 августа 2026, 11:22

Российский дрон попал в отделение "Укрпочты" на Черниговщине

26 августа 2026, 11:22
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 25 августа российские войска атаковали город Семеновка Черниговской области беспилотником типа "Молния". Вражеский дрон попал в здание отделения "Укрпочты"

Об этом сообщил начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов, передает RegioNews.

Взрыв в городе был зафиксирован в 23:45. По предварительной информации, удар нанес именно БпЛА типа "Молния".

По имеющейся информации, в результате атаки никто из гражданских не пострадал.

Дополнительные обстоятельства происшествия устанавливают.

Напомним, утром 26 августа, около 5:00, российские войска нанесли удар беспилотником по жилому району Чернигова. Из-за вражеской атаки вспыхнул частный дом, где находились женщина с двумя дочерьми 4 и 14 лет. К сожалению, 39-летняя женщина и младшая девочка погибли.

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