Україна досі без посла у США: кого розглядають на цю посаду
Посада посла України у Сполучених Штатах залишається вакантною. Водночас у владі вже розглядають кілька потенційних кандидатур на цю посаду
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
За інформацією видання, серед можливих кандидатів розглядали заступника керівника Офісу Президента Павла Палісу. Він військовий і в ОП переважно опікується питаннями оборонного сектору.
Одним з аргументів на користь його можливого призначення називали ставлення президента США Дональда Трампа. Раніше Трамп називав Палісу своїм "улюбленим солдатом" в Україні.
Водночас, за даними джерел "РБК-Україна", наразі Паліса продовжує працювати в Києві поруч із президентом Володимиром Зеленським.
Серед інших потенційних кандидатів джерела видання називають колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Загалом, за словами співрозмовників, розглядаються кандидатури представників різних сфер – військових, дипломатів та політиків.
Наразі остаточного рішення щодо нового посла України у США немає.
Нагадаємо, 3 серпня президент Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США, яку вона обіймала із серпня 2025 року. Вона говорила, що піти з посади – це її "власне рішення, продиктоване особистими обставинами".
Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
За версією слідства, вона не вказала у деклараціях дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.
Стефанішиній обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень.
Водночас кандидатуру заступника керівника Офісу президента Павла Паліси на посаду посла України у США обговорюють уже кілька тижнів.