Україна досі без посла у США: кого розглядають на цю посаду

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Посада посла України у Сполучених Штатах залишається вакантною. Водночас у владі вже розглядають кілька потенційних кандидатур на цю посаду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За інформацією видання, серед можливих кандидатів розглядали заступника керівника Офісу Президента Павла Палісу. Він військовий і в ОП переважно опікується питаннями оборонного сектору.

Одним з аргументів на користь його можливого призначення називали ставлення президента США Дональда Трампа. Раніше Трамп називав Палісу своїм "улюбленим солдатом" в Україні.

Водночас, за даними джерел "РБК-Україна", наразі Паліса продовжує працювати в Києві поруч із президентом Володимиром Зеленським.

Серед інших потенційних кандидатів джерела видання називають колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Загалом, за словами співрозмовників, розглядаються кандидатури представників різних сфер – військових, дипломатів та політиків.

Наразі остаточного рішення щодо нового посла України у США немає.

Нагадаємо, 3 серпня президент Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США, яку вона обіймала із серпня 2025 року. Вона говорила, що піти з посади – це її "власне рішення, продиктоване особистими обставинами".

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За версією слідства, вона не вказала у деклараціях дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Стефанішиній обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень.

Водночас кандидатуру заступника керівника Офісу президента Павла Паліси на посаду посла України у США обговорюють уже кілька тижнів.