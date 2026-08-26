На Прикарпатье ночью загорелась гостиница: спасатели ликвидировали пожар

Фото: ГСЧС Франковщины

В селе Поляница Надворнянского района произошел пожар в трехэтажном деревянном доме, где расположен отель

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Информация о возгорании поступила спасателям 25 августа в 21:27.

На месте пожара спасатели установили, что горели кровля и перекрытие здания с мансардой. Площадь возгорания составляла около 225 квадратных метров.

В 00:50 пожар локализовали, а в 02:47 полностью ликвидировали.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти здание гостиницы и рядом расположенные помещения.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, ранее в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.