11:26  26 августа
В Кропивницком возле магазина произошла стрельба
08:57  26 августа
В Тернополе двое мужчин погибли из-за обвала грунта в 6-метровой траншее
08:43  26 августа
За $7 тысяч обещал переправить в Венгрию: на Закарпатье задержали адвоката
UA | RU
UA | RU
26 августа 2026, 10:17

На Прикарпатье ночью загорелась гостиница: спасатели ликвидировали пожар

26 августа 2026, 10:17
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Франковщины
Читайте також
українською мовою

В селе Поляница Надворнянского района произошел пожар в трехэтажном деревянном доме, где расположен отель

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Информация о возгорании поступила спасателям 25 августа в 21:27.

На месте пожара спасатели установили, что горели кровля и перекрытие здания с мансардой. Площадь возгорания составляла около 225 квадратных метров.

В 00:50 пожар локализовали, а в 02:47 полностью ликвидировали.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти здание гостиницы и рядом расположенные помещения.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, ранее в селе Белогородка в Киевской области произошел пожар на предприятии – горело производственное здание аграрного типа. Погиб человек. Причины пожара будут выяснять специалисты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар спасатели ГСЧС отель Ивано-Франковская область
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Выехал на встречную полосу: в Киевской области произошло смертельное ДТП
26 августа 2026, 12:10
Военным-нарушителям выплатили почти 1 млн грн: на Сумщине подозревают заместителя комбата
26 августа 2026, 11:54
Россияне ударили по складу в Чернигове: есть раненые, под завалами ищут работников
26 августа 2026, 11:39
В Кропивницком возле магазина произошла стрельба
26 августа 2026, 11:26
Российский дрон попал в отделение "Укрпочты" на Черниговщине
26 августа 2026, 11:22
Украина до сих пор без посла в США: кого рассматривают на этот пост
26 августа 2026, 11:05
От маршрутки до избирательного участка: как работает когнитивная лень
26 августа 2026, 10:55
В Сумской области из-за российских обстрелов вспыхнули масштабные пожары
26 августа 2026, 10:45
Пограничники показали, как уничтожают технику и БПЛА оккупантов на Северо-Слобожанском направлении
26 августа 2026, 10:28
В подразделении ВСУ в Одесской области разоблачили российского "крота", корректировавшего удары врага
26 августа 2026, 10:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »