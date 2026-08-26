Состояние энергосистемы на утро 26 августа: из-за обстрелов есть обесточивания в нескольких областей
В результате боевых действий и очередных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях временно остается без света
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
Частично обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
Энергетики работают в усиленном режиме. Восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 26 августа не прогнозируется. Гражданам рекомендуют, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Напомним, 25 августа на Харьковщине в результате вражеских обстрелов получил ранение энергетик. Пострадавшего госпитализировали.