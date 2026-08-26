Фото: СБУ

СБУ разоблачила российского "крота" в одной из механизированных бригад в Одесской области. Им оказался завербованный мобилизованный, корректировавший вражеские обстрелы на юге Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, злоумышленник искал "легкий" заработок в Telegram-каналах, где на него вышел представитель российских спецслужб. На арендованном автомобиле агент объезжал Одессу и близлежащие районы, скрыто фиксируя места дислокации Сил обороны. Также он отмечал координаты расположения украинских войск на гугл-картах.

Киберспециалисты СБУ разоблачили фигуранта и задержали "на горячем" во время доразведки вблизи объекта ВСУ. У него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом и криптокошелкем для получения денег от кураторов.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Ровенской области мужчину, который устанавливал скрытые телефонные камеры вблизи оборонительных объектов для корректировки российских ударов. Фигурант – работник местного агропредприятия.