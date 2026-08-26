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26 августа 2026, 10:28

Пограничники показали, как уничтожают технику и БПЛА оккупантов на Северо-Слобожанском направлении

26 августа 2026, 10:28
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Фото: ГПСУ
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Бойцы 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого ежедневно обезвреживают транспортные средства и беспилотники российских войск на Северо-Слобожанском направлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Аэроразведчики Черниговского отряда в режиме реального времени отслеживают и поражают технику и БПЛА врага, используя ударные дроны и передовые технологии ведения боя.

Напомним, в ночь на 26 августа беспилотники повторно атаковали логистический хаб Wildberries в Котовске в Тамбовской области России. После атаки на территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

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