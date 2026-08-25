Фото: ОВА

В ночь на 25 августа российские войска совершили более 20 атак по пяти районам Днепропетровской области, применив беспилотники, артиллерию и управляемые авиабомбы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепровском районе из-за удара по Слобожанской громаде поврежден торговый комплекс и грузовик.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Томаковская громады. В результате обстрелов ранены три человека. Повреждены общежитие, гимназия, детский сад, солнечные панели, частные дома и автомобиль.

На Синельниковщине в Васильковской громаде поврежден частный дом.

Также враг нанес удары по Кривому Рогу, а в Павлограде из-за обстрела вспыхнул пожар.

Напомним, российские войска утром 25 августа нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли два человека.