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25 августа 2026, 08:27

В Киеве подрались патрульный и ветеран на протезе: в полиции рассказали подробности

25 августа 2026, 08:27
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Скриншот с видео
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В Киеве на улице Пушечной патрульной после преследования остановили автомобиль Honda, водитель которого не отреагировал на требование остановки. Во время конфликта мужчина ударил одного из полицейских в лицо

Об инциденте сообщил руководитель Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, патрульные заметили авто, двигавшееся полосой для общественного транспорта. По требованию остановиться водитель не отреагировал, поэтому правоохранители начали преследование.

Автомобиль удалось остановить на улице Гарматной. Во время общения водитель и пассажир, по словам Белошицкого, обращались агрессивно и нецензурно высказывались в адрес полицейских. Впоследствии конфликт перерос в драку.

Белошицкий также заявил, что в сети распространяют фрагмент видео, который, по его мнению, не отражает ситуацию полностью.

"С пониманием отношусь к общей ситуации: война, люди истощены и устали, ребята возвращаются из районов боевых действий с разными степенями ранений, обостренным ощущением справедливости. Но должно быть понимание того, что есть среда, где люди выполняют свою работу. И какими бы ни были ситуации, должно быть взаимоуважение и нормальное отношение к таким рядовым ситуациям", – отметил Белошицкий.

И добавил, что патрульные несут службу бок о бок со всеми собратьями и сестрами Сил обороны и глубоко уважают военных. В подразделениях патрульной полиции также много раненых с различными степенями тяжести.

"Но это не дает права избивать кого-то в лицо и облагать матом, тем более – полицейского при исполнении служебных обязанностей", – подчеркнул Белошицкий.

Как известно, в соцсетях распространяется информация, что за рулем Honda якобы находился ветеран с протезом.

Напомним, во Львовской области военный укусил полицейского. Тот получил кусаную рану, которую эксперты квалифицировали как легкое телесное повреждение. Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину. За нападение на правоохранителя суд назначил ему один год заключения.

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