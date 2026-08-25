Фото: ГСЧС

С вечера и всю ночь 25 августа российские войска массированно обстреливали Корюковский район Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Под прицелом врага оказалось предприятие, где в результате попаже вспыхнул масштабный пожар площадью более 3000 кв. м.

Кроме того, пожары зафиксированы на территории частных предприятий, а также объектов лесного и дорожного хозяйств.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Напомним, в ночь на 25 августа российские войска совершили более 20 атак по пяти районам Днепропетровской области. Поврежден торговый комплекс, гимназию и общежитие. Пострадали три человека.