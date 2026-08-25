Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы 22 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные и FPV-дроны, минометы и артиллерию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Середино-Будской громаде из-за попадания БпЛА ранены женщины в возрасте 62 и 71 года, а 75-летняя женщина получила травмы от минометного обстрела.

В Конотопской громаде в результате попадания беспилотника в дом пострадала 14-летняя девочка. Также в Сумской громаде из-за удара БпЛА медицинская помощь понадобилась 47-летнему мужчине. В обоих случаях у пострадавших диагностировали острую реакцию на стресс.

Вражескими ударами в громадах повреждены гражданская инфраструктура, частные дома, предприятия, магазин, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.

Напомним, российские войска утром 25 августа нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли два человека.