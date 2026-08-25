Удар по Харьковщине: погиб 46-летний мужчина, среди 13 пострадавших – ребенок

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 12 населенным пунктам области, есть погибший и раненые

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в городе Изюм погиб 46-летний мужчина. Там также пострадали девять человек, в том числе 13-летняя девочка.

В Харькове ранения получили 51-летний и 26-летний мужчины. Еще одна, 56-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. В селе Подворки Солоницевской общины из-за обстрела острой реакции на стресс получил 20-летний мужчина.

Российские войска атаковали Шевченковский, Киевский и Основянский районы Харькова беспилотниками и ракетами.

За сутки враг применил по области:

одну ракету;

пять реактивных систем залпового огня;

четыре БпЛА типа "Молния";

два FPV-дрона;

28 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Харькове повреждены две АЗС, два автомобиля и два складских здания. В Золочеве Богодуховского района повреждены четыре автомобиля.

В Изюме и повреждены 10 частных и пять многоквартирных домов, а также электросети. В селах Мечебилово, Новоселовка и Архангеловка повреждено складское здание, частные дома и медицинское учреждение.

В Харьковском районе поврежден частный дом в Безруках и автомобиль в Дергачах. В Лозовском районе и повреждено гражданское предприятие в Лимановке и агрофирму в Берестовом. В Чугуевском районе поврежден комбайн в селе Хотимля.

Напомним, с вечера и в течение всей ночи 25 августа российские войска массированно обстреливали Корюковский район Черниговской области. Под прицелом врага оказалось предприятие, где в результате попаже вспыхнул масштабный пожар площадью более 3000 кв. м.