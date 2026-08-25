В ГСЧС показали последствия вражеского удара по ТРЦ на Днепропетровщине
В ночь на 25 августа россияне ударили по торгово-развлекательному центру в поселке Слобожанское Днепровского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате вражеской атаки возникли пожары на прилегающей к центру территории и внутри самого здания ТРЦ.
Пожарные ликвидировали все возгорания.
В результате попаданий повреждена внутренняя отделка торгово-развлекательного центра и грузовой автомобиль.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Напомним, в ночь на 25 августа российские войска совершили более 20 атак по пяти районам Днепропетровской области. Поврежден торговый комплекс, детский сад, гимназию и общежитие. Пострадали три человека.
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