На границе с Молдовой из-за удара "Шахедов" временно не работает пункт пропуска "Виноградовка"
В ночь на 25 августа российские войска атаковали ударными БпЛА типа Shahed международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка", расположенный на границе с Молдовой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В результате вражеского попадания повреждена инфраструктура объекта. Возник пожар – его уже локализовали спасатели.
Пропуск граждан и транспортных средств через ЧП "Виноградовка" полностью приостановлен, о чем проинформирована молдавская сторона.
Транспортный поток перенаправляют в другие пункты пересечения. Водителей и путешественников просят учитывать эту информацию при планировании пересечения госграницы.
Напомним, в ночь на 21 августа русские войска атаковали Болградский и Измаильский районы Одесской области ударными беспилотниками типа Shahed. В результате попадания была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки", расположенного на границе с Молдовой.