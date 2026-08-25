Фото: ГПСУ

В ночь на 25 августа российские войска атаковали ударными БпЛА типа Shahed международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка", расположенный на границе с Молдовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате вражеского попадания повреждена инфраструктура объекта. Возник пожар – его уже локализовали спасатели.

Пропуск граждан и транспортных средств через ЧП "Виноградовка" полностью приостановлен, о чем проинформирована молдавская сторона.

Транспортный поток перенаправляют в другие пункты пересечения. Водителей и путешественников просят учитывать эту информацию при планировании пересечения госграницы.

Напомним, в ночь на 21 августа русские войска атаковали Болградский и Измаильский районы Одесской области ударными беспилотниками типа Shahed. В результате попадания была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки", расположенного на границе с Молдовой.