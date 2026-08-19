Фото: ОВА

В среду, 19 августа, ориентировочно в 08:50 оккупанты атаковали беспилотником маршрутку в Корабельном районе Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В результате вражеского удара погибли четыре человека. Их личности устанавливают правоохранители.

Получили ранения пять человек. Медики госпитализировали четырех женщин.

По информации Херсонской ГВА, также в больницу обратился 58-летний водитель маршрутки, он получил минно-взрывную травму.

Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь и проводят дообследование.

Напомним, ночью 18 августа оккупанты направили дрон на частный дом в Херсоне. Боеприпас от БпЛА упал в детскую кровать с двухлетним мальчиком.