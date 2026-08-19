Иллюстративное фото: из открытых источников

Оккупанты с самого утра атакуют Запорожье дронами и КАБами. Из-за вражеского удара в некоторых районах города возникли перебои с электричеством

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Из-за вражеского удара в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с электроэнергией. Объекты инфраструктуры заживляют от альтернативных источников", – говорится в сообщении.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан.

Напомним, на рассвете 19 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по одному из районов Запорожья. Разрушен частный дом, возник пожар.