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19 серпня 2026, 09:20

У парламенті тривають консультації щодо кандидатур Хмари та Сибіги на посади міністрів

19 серпня 2026, 09:20
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді в середу, 19 серпня, продовжилися зустрічі народних депутатів із кандидатами на посади міністра оборони Євгенієм Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на пресслужбу апарату парламенту, передає RegioNews.

Напередодні діалог із кандидатами тривав понад п'ять годин. Під час зустрічей обговорювали завдання та виклики, які стоять перед Україною, а також бачення претендентів щодо ключових пріоритетів роботи на посадах.

У парламенті зазначили, що від роботи очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ значною мірою залежать обороноздатність України, її позиції на міжнародній арені та досягнення стратегічних цілей.

Також народні депутати наголосили на важливості постійного діалогу між урядом і парламентом, узгодження пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами для посилення обороноздатності держави.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Хмари міністром оборони, а Сибіги – міністром закордонних справ.

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