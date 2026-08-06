США восстановили обмен разведданными с Украиной до прежнего уровня – Politico

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Сотрудничество между США и Украиной в сфере обмена разведывательными данными вернулось к предыдущим высоким показателям

Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских сенаторов и экспертов, передает RegioNews.

Высокопоставленный член сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что ситуация с обменом разведданными улучшилась. По его словам, это помогло Украине более эффективно применять беспилотники и дальнобойное оружие для ударов по территории России.

"Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась", – сказал Ворнер.

Об усилении сотрудничества также заявили сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Викер, а демократ Тим Кейн отметил, что во время своего последнего визита в Украину почувствовал гораздо большую уверенность украинской стороны.

Эксперт Института изучения войны Джордж Баррос подчеркнул, что американская разведка сыграла ключевую роль в повышении эффективности украинских ударов по российской инфраструктуре и продолжает помогать с ранним предупреждением о ракетных атаках.

В то же время Белый дом не подтвердил детали расширения сотрудничества, отметив лишь, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении войны.

ЦРУ и офис директора национальной разведки США официально ситуацию не комментировали.

Напомним, в прошлом году в начале марта США временно приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. Решение было принято на фоне политического напряжения между Вашингтоном и Киевом после спора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. Через несколько дней сотрудничество в сфере разведданных возобновилось после переговоров между сторонами.