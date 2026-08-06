Россияне ночью сбросили четыре КАБа на Сумы: есть пострадавшие

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В ночь на 6 августа российские войска нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре Сум

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки вблизи эпицентров взрывов повреждены многоэтажные жилые дома, нежилые помещения и объекты инфраструктуры. Взрывной волной выбиты сотни окон.

По предварительной информации, по меньшей мере два человека получили ранения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов продолжаются обследования территорий, а также ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, накануне российские военные почти в 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Повреждены предприятие, образовательное учреждение, дома, один человек получил ранения.