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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1330 оккупантов, четыре танка, три бронемашины, 59 артиллерийских систем, четыре РСЗО, семь средств ПВО, 1811 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 416 единиц автомобильной и спецтехники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 5 августа и вчера подразделения Сил обороны Украины успешно поразили ряд важных военных объектов и пунктов управления российских войск. В частности, склад материально-технических средств противника в оккупированном Крыму.