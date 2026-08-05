Подорожание бензина не останавливается: как изменились ценники на АЗС
В Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке регулярно меняются ценники на АЗС. Стало известно, как изменилась стоимость горючего
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 5 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,27 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-95 – 81,27 гривны за литр (+0,02 гривны);
- бензин А-92 – 77,94 гривны за литр (+0,05 гривны);
- дизтопливо – 92,84 гривны за литр (без изменений);
- автогаз – 43,68 гривны за литр (+0,02 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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