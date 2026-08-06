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06 серпня 2026, 07:36

США відновили обмін розвідданими з Україною до попереднього рівня – Politico

06 серпня 2026, 07:36
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Фото: АР
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Співпраця між США та Україною у сфері обміну розвідувальними даними повернулася до попередніх високих показників

Про це повідомляє Politico з посиланням на американських сенаторів та експертів, передає RegioNews.

Високопоставлений член сенатського комітету з розвідки Марк Ворнер заявив, що ситуація з обміном розвідданими покращилася. За його словами, це допомогло Україні ефективніше застосовувати безпілотники та далекобійну зброю для ударів по території Росії.

"Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася", – сказав Ворнер.

Про посилення співпраці також заявили сенатори-республіканці Джон Корнін і Роджер Вікер, а демократ Тім Кейн зазначив, що під час свого останнього візиту до України відчув значно більшу впевненість української сторони.

Експерт Інституту вивчення війни Джордж Баррос наголосив, що американська розвідка відіграла ключову роль у підвищенні ефективності українських ударів по російській інфраструктурі та продовжує допомагати із завчасним попередженням про ракетні атаки.

Водночас Білий дім не підтвердив деталей щодо розширення співпраці, зазначивши лише, що президент США Дональд Трамп зосереджений на припиненні війни.

ЦРУ та Офіс директора національної розвідки США офіційно ситуацію не коментували.

Нагадаємо, торік па початку березня США тимчасово призупинили обмін розвідувальними даними з Україною. Рішення ухвалили на тлі політичної напруги між Вашингтоном і Києвом після суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі. За кілька днів співпрацю у сфері розвідданих відновили після переговорів між сторонами.

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