Один человек погиб, четверо ранены из-за российских ударов по Запорожской области
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1041 удар по 66 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак в Запорожском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Оккупанты совершили 23 авиаудара по населенным пунктам области, а также атаковали регион 763 беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами.
Кроме того, российские войска трижды обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня и нанесли 252 артиллерийских удара.
В результате вражеских обстрелов поступило 77 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Напомним, в течение 5 августа российские военные почти 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, повреждены предприятие, образовательное учреждение, дома, один человек получил ранения.