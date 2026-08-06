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06 августа 2026, 07:17

Один человек погиб, четверо ранены из-за российских ударов по Запорожской области

06 августа 2026, 07:17
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1041 удар по 66 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак в Запорожском районе погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Оккупанты совершили 23 авиаудара по населенным пунктам области, а также атаковали регион 763 беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

Кроме того, российские войска трижды обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня и нанесли 252 артиллерийских удара.

В результате вражеских обстрелов поступило 77 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в течение 5 августа российские военные почти 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, повреждены предприятие, образовательное учреждение, дома, один человек получил ранения.

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