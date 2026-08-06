Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 37 населенным пунктам Сумской области, применяя КАБы, БпЛА, FPV-дроны, РСЗО, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Путивльской громаде умерла 40-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения во время удара вражеского дрона. Кроме этого, из-за попадания беспилотника в машину травмировались двое мужчин – 71 и 60 лет.

В Буринской громаде в результате попадания вражеского БпЛА в автомобиль получил травмы 37-летний мужчина.

В Глуховской громаде из-за удара вражеского дрона по легковушке ранений получил 20-летний парень, также травмировались мужчины в возрасте 18 и 49 лет.

В Степановской громаде в результате атаки российского БПЛА травмирован 53-летний мужчина.

В больнице скончалась 13-летняя девочка, раненая 22 июня во время попадания российского беспилотника в дом в Зноб-Новгородской громаде.

Также в больнице скончался 59-летний мужчина, который 1 августа получил тяжелые ранения из-за удара российского БпЛА по собственному дому в Краснопольской громаде.

Кроме этого, этой ночью российские войска ударили управляемыми авиабомбами по Сумской громаде. По предварительной информации, в результате атаки травмы получили 12 человек. Данные о количестве пострадавших и последствиях обстрелов уточняются.

Напомним, в ночь на 6 августа российские войска нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре Сум . Есть пострадавшие.