Россия атаковала предприятие в Одесской области: один человек погиб, 13 пострадали

Фото: Одесская ОВА

В среду, 5 августа, российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Одесском районе. В результате атаки погиб 62-летний мужчина, еще 13 человек пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"К сожалению, до 13 увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки по гражданскому предприятию в Одесской области. Один человек погиб", – отметил он.

По его словам, десять пострадавших госпитализированы, еще двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Как рассказали в Одесской областной прокуратуре, около полудня российские войска атаковали гражданские объекты дрон-ракетами. В результате удара повреждено по меньшей мере 13 автомобилей.

На месте атаки возникли пожары – загорелись легковые автомобили на стоянке и сухая трава на значительной площади рядом с предприятием. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

По факту российской атаки правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Как известно, в соцсетях очевидцы отмечали, что прилет был "почти в укрытие", где находились люди. В то же время в правоохранительных органах утверждают, что попадание произошло неподалеку от укрытия.