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07 июля 2026, 15:50

Зеленский ввел санкции против экс-депутата Борислава Березы

07 июля 2026, 15:50
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Фото из открытых источников
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Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против, в частности, бывшего депутата Борислава Березы. Сам экс-нардеп связывает это со своей критикой власти

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Указ №588/2026 касается 15-ти физических лиц. Среди них – бывший народный депутат Борислав Береза. По решению СНБО, его лишили всех государственных наград, а его активы заблокированы на 10 лет.

В указе также говорится об ограничении доступа из Украины к связанным с Березой ресурсам: Telegram-каналу, YouTube-каналу и его страницам в Facebook. При этом в список попали также российские пропагандисты Максим Калашников, Илья Туманов, Герман Садулаев и депутат Московской городской думы Мария Киселева.

Сам Борислав Береза отреагировал на санкции. Он называл это "бинго", потому что имеет санкции и от Путина, и от Зеленского.

Справка. Борислав Береза – бывший внефракционный народный депутат и блогер. В июне 2026 года Коммерческий суд Вены обязал его прекратить распространять заявления об "Сбербанке" в "венгерском кейсе". Публикации признали такими, что могут нанести ущерб деловой репутации банка.

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