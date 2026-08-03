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03 серпня 2026, 11:27

Екснардеп Береза заявив про стеження у Відні: звинуватив у цьому "українські спецслужби"

03 серпня 2026, 11:27
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Фото: з відкритих джерел
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Колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що у Відні за ним нібито стежили люди, яких він пов’язує з українськими спецслужбами

Про це Береза повідомив у своїх соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, біля адреси його реєстрації в австрійській столиці з’явилися люди, які начебто намагалися зібрати інформацію про нього.

"Не думав, що доведеться записувати таке відео. Але коли біля адреси моєї реєстрації у Відні з’являються люди, яких пов'язують з українською спецслужбою і намагаються зібрати інформацію по мені, то мовчати вже не можна", – заявив Береза.

Експарламентар стверджує, що цих людей нібито вдалося ідентифікувати. Також він заявив, що раніше отримував попередження про можливу провокацію у разі повернення в Україну.

Береза повідомив, що планує звернутися до правоохоронних органів Відня, а також до Ради Європи через цю ситуацію.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНОБО про санкції проти, зокрема, колишнього депутата Борислава Берези. Сам екс-нардеп пов'язує це зі своєю критикою влади.

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