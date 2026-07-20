Министр обороны Польши призвал продолжить поддержку Украины из-за угрозы со стороны РФ

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Об этом польский министр написал в соцсети Х, передает RegioNews.

По его словам, на фоне усиления российских атак и подготовки РФ к новой мобилизации призывы ослабить помощь Украине оторваны от реальности.

"Россия провела самую мощную от начала вторжения атаку баллистическими и крылатыми ракетами по Украине и анонсирует подготовку к большой мобилизации войск. Это показывает, насколько оторванными от реальности голоса, призывающие ослабить поддержку Украины или тормозить модернизацию польской армии", – написал Косиняк-Камиш.

По его словам, Польша продолжает укреплять свою обороноспособность, чтобы российские ракеты никогда не представляли угрозы для польской территории и безопасности.

Как известно, ранее в Польше заявили, что Россия может готовить провокации под чужим флагом, используя украинские беспилотники. В Варшаве предполагается, что Москва способна атаковать этими дронами как одну из стран НАТО, так и собственную территорию, чтобы найти оправдание для новой агрессии.

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