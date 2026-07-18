Фронт, оружие и логистика: Зеленский провел совещание с военными командирами

Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский провел совещание с командирами корпусов, которые выполняют задачи на наиболее напряженных участках фронта

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

К обсуждению присоединились:

командир 8-го корпуса ДШУ бригадный генерал Дмитрий Волошин,

командир 10-го армейского корпуса генерал-майор Артем Богомолов,

командир 11-го армейского корпуса бригадный генерал Алексей Майстренко,

командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук,

командир 20-го армейского корпуса бригадный генерал Святослав Заец,

командир 17-го армейского корпуса бригадный генерал Ярослав Сидоров.

Стороны обсудили ситуацию на Славянском, Покровском, Александровском направлениях, а также Харьковщине и других сложных участках фронта.

Отдельное внимание было уделено обеспечению военных оружием и средствами для ведения боевых действий, проведению ротаций, защиты украинской логистики и поражению логистических объектов российских войск.

По словам Зеленского, командиры отметили важность программы справедливого распределения личного состава для боевых бригад, которая, по его словам, уже показала эффективность в подразделениях.

Также обсудили потребность в увеличении поставок дальнобойной артиллерии, в частности, боеприпасов калибра 155 мм, средств для ударов на средние дистанции и наземных роботизированных комплексов.

Президент отметил, что власти будут работать с производителями и поставщиками над расширением возможностей обеспечения войска необходимыми средствами.

Напомним, по словам премьер-министра Сергея Корецкого , по согласованию с президентом Украины правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу – временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

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