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19 июля 2026, 10:22

Крупнейшая баллистическая атака на Киев: РФ выпустила более 40 ракет и 120 дронов, есть погибшие и раненые

19 июля 2026, 10:22
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Фото: ГСЧС
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Россия ночью 19 июля выпустила более 40 ракет разных типов, из них большинство по Киеву, и 120 ударных дронов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews .

По его словам, в течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. По состоянию на данный момент в Киеве и области известно об одном погибшем человеке, еще 16 получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На трех локациях продолжается ликвидация последствий обстрела, привлечены около 600 спасателей.

Также работают соответствующие службы в Одесской области.

Всего за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов.

Были ранены люди в Одесской области и Запорожье, зафиксированы разрушения в Сумской и Черниговской областях.

Также на этой неделе под российскими атаками были и Виннитчина, Днепровщина, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская.

Зеленский подчеркнул, что защита от баллистики – постоянный и главный приоритет сейчас.

"Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки антибаллистики. Эти пакеты сейчас – это буквально спасенные жизни во время каждой российской массированной атаки", – говорит Зеленский.

В ночь на 19 июля в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения.

Напомним, что 18 июля в Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки российского реактивного беспилотника погиб человек, еще несколько человек пострадали.

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