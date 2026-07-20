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20 липня 2026, 07:51

Міністр оборони Польщі закликав продовжити підтримку України через загрозу з боку РФ

20 липня 2026, 07:51
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Фото: polskieradio
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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виступив проти закликів окремих польських політиків припинити військову підтримку України

Про це польський міністр написав в соцмережі Х, передає RegioNews.

За його словами, на тлі посилення російських атак і підготовки РФ до нової мобілізації заклики послабити допомогу Україні є відірваними від реальності.

"Росія провела найпотужнішу від початку вторгнення атаку балістичними та крилатими ракетами по Україні і анонсує підготовку до великої мобілізації військ. Це показує, наскільки відірваними від реальності є голоси, що закликають послабити підтримку України чи гальмувати модернізацію польської армії", – написав Косіняк-Камиш.

За його словами, Польща продовжує зміцнювати власну обороноздатність, щоб російські ракети ніколи не становили загрози для польської території та безпеки.

Як відомо, раніше у Польщі заявили, що росія може готувати провокації під чужим прапором, використовуючи українські безпілотники. У Варшаві припускають, що Москва здатна атакувати цими дронами як одну з країн НАТО, так і власну територію, щоб знайти виправдання для нової агресії.

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