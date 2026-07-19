"Крымский рубильник off": Силы беспилотных систем обесточили 13 подстанций и атаковали флот РФ

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Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ночью 19 июля нанесли поражение по 13 электроподстанциям, в том числе восьми - во временно оккупированном Крыму, и четырех плавсредствах теневого флота Российской Федерации в Черном море

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

По его словам, в период действия операций ССС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" с 1 по 19 июля поражены 176 плавсредств теневого флота РФ и 96 энергоузлов.

Ночью 19 июля в оперативной глубине врага поражено 59 целей. Поражение произвели операторы 414, 412, 20 и 427 бригад СБС.

По информации Бровди, за ночь в Черном море поражены два танкера, сухогруз и плавкран.

Кроме того, поражены 13 энергоузлов/подстанций: восемь – в Крыму, пять – на южной и восточной части временно захваченных территорий.

Как отметил командующий СБС, "мигало в Керчи, Старом Крыму, Ялте, Судаке, Бердянске, Еди-Кую, Понизовке, Щебетовке, Зеленом Яру, Широком и других населенных пунктах".

Поражены электроподстанция ПС 110 кВ "Соляна" в Керчи (Крым), электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская" в Старом Крыму (Крым), электроподстанция ПС 110 кВ "Заря" в Понизовке (Крым), электроподстанция ПС 110 кВ "Тарсан" 110 кВ "Капсель" в Судаке (Крым), электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель" в Щебетовке (Крым), электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино" в Еди-Кую (Крым), электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3" кВ "Бердянская" в Бердянске, электроподстанция в Широком Херсонской области, электроподстанция в Белой Горе Луганской области, электроподстанция в Землянках Донецкой области и электроподстанция в Безгиновом Луганской области.

По информации Генштаба ВСУ, "в ночь на 19 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника".

Так, поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. Плавающие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ.

Также поражен зенитный ракетный комплекс "Бук" в районе Зеленополья Запорожской области.

Кроме того, поражен автомобильный мост в районе Новоэкономического Донецкой области, который враг использует для военной логистики.

Напомним, что 18 июля Украина нанесла дальнобойные удары по ряду объектов на территории России, а также во временно оккупированном Крыму и акваториях Азовского и Черного морей.