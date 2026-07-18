Украина ударила по логистике РФ, нефтяному объекту и целям в Крыму – Зеленский

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Украина нанесла дальнобойные удары по ряду объектов на территории России, а также во временно оккупированном Крыму и акваториях Азовского и Черного морей

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, в ответ на российские атаки по гражданской инфраструктуре Украины были поражены два важных логистических объекта в Московской и Тамбовской областях РФ. Они расположены более чем в 500 и около 700 километрах от линии фронта.

Как отметил глава государства, эти объекты использовались для снабжения подсанкционными комплектующими, необходимыми для производства российских беспилотников и навигационного оборудования. Также украинские силы поразили нефтяной объект.

Кроме того, украинские дальнобойные средства поражения нанесли удары по целям в акваториях Азовского и Черного морей, а также на временно оккупированной территории Крыма.

Президент поблагодарил военнослужащих Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки за успешное выполнение боевых задач.

Напомним, ранее Служба безопасности провела операцию на военном аэродроме "Саки", расположенном во временно оккупированном Крыму. Подтверждено пять попаданий беспилотников в ангары.