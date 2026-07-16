Российский дрон убил водителя грузовика в Донецкой области: тело деблокировали спасатели
В Александровской общине Донецкой области 16 июля в результате удара российского беспилотника погиб водитель грузового автомобиля
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Из-за значительных повреждений кабины мужчина оказался зажатым внутри изуродованного грузовика.
На место происшествия прибыли спасатели, с помощью специального оборудования деблокировавшие тело погибшего из поврежденной кабины.
Обстоятельства российской атаки и личность погибшего устанавливают соответствующие службы.
Напомним, что российские войска днем нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области . По предварительным данным, в результате атаки по меньшей мере семь человек получили ранения.
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