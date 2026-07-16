Смертельное падение с высоты: в Ивано-Франковске полиция устанавливает личность погибшего

Полиция Ивано-Франковской области

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

16 июля около 14:40 на линию "102" поступило сообщение о том, что возле многоэтажного дома по улице Степана Бандеры обнаружено тело мужчины без признаков жизни.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и другие профильные службы полиции.



Предварительно установлено, что неизвестный мужчина выпал с одного из верхних этажей многоэтажки.



Событие заметила случайная прохожая, которая сразу вызвала экстренные службы. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался.



Полицейские устанавливают личность погибшего, опрашивают очевидцев, проводят поквартирный обход, совершают первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в суд обвинительный акт в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в умышленном убийстве , соединенном с изнасилованием, а также в совершении сексуального насилия, повлекшего тяжкие последствия.