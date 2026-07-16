13:59  16 июля
Возвращался из Испании через Карпаты: пограничники задержали украинца
10:52  16 июля
Ночная атака на Киев: у 16-летнего парня ампутирована рука, среди погибших – его отец
09:49  16 июля
На Полтавщине ТЦК и полиция на лодках проверяли учетные данные рыбаков
UA | RU
UA | RU
16 июля 2026, 17:45

Смертельное падение с высоты: в Ивано-Франковске полиция устанавливает личность погибшего

16 июля 2026, 17:45
Читайте також українською мовою
Полиция Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины. Тело обнаружили сегодня днем у многоэтажного дома по улице Степана Бандеры

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

16 июля около 14:40 на линию "102" поступило сообщение о том, что возле многоэтажного дома по улице Степана Бандеры обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и другие профильные службы полиции.

Предварительно установлено, что неизвестный мужчина выпал с одного из верхних этажей многоэтажки.

Событие заметила случайная прохожая, которая сразу вызвала экстренные службы. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался.

Полицейские устанавливают личность погибшего, опрашивают очевидцев, проводят поквартирный обход, совершают первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в суд обвинительный акт в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в умышленном убийстве , соединенном с изнасилованием, а также в совершении сексуального насилия, повлекшего тяжкие последствия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковск полиция падение
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Кто заменит Федорова: Зеленский назвал имя нового министра обороны
16 июля 2026, 19:05
Нелегальный табак и жидкости для вейпов: на юге Украины ликвидировали масштабную схему сбыта
16 июля 2026, 18:59
Взрывы на складах в Вишневом: СБУ задержала руководителей оборонных предприятий
16 июля 2026, 18:50
День террора в Херсонской области: шесть человек раненые в результате вражеских обстрелов
16 июля 2026, 18:47
Россияне атаковали Запорожье КАБами, есть погибшие и раненые
16 июля 2026, 18:35
Записали как СЗЧ, а тело обнаружили без головы: семья погибшего пилота БпЛА заявила о вероятном убийстве
16 июля 2026, 18:35
В Харькове двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за поражения током
16 июля 2026, 17:59
В Киеве разоблачили многомиллионное хищение в Киевпасстрансе
16 июля 2026, 17:50
Российский дрон убил водителя грузовика в Донецкой области: тело деблокировали спасатели
16 июля 2026, 17:32
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Михаил Ткач
Юрий Касьянов
Все блоги »