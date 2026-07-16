Павел Елизаров. Фото: Facebook

Полковник Павел Елизаров подал рапорт о своей отставке с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ

Об этом Елизаров сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"К сожалению, в пятом году войны я написал рапорт об увольнении из Вооруженных сил Украины. Я считаю, что отстранение М. Федорова – это большое зло для оборонной способности страны. Слава Украине!", – написал он.

В рапорте Елизаров отметил, что увольнение Федорова и блокирование реформ в области противовоздушной обороны повлечет за собой многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате российских обстрелов.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Известно, что президент Владимир Зеленский объяснил депутатам решение об отставке Министра обороны Михаила Федорова. Среди причин он назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и незавершенную реформу мобилизации.

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