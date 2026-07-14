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14 июля 2026, 14:55

Хищение на энергетике: СБУ разоблачила многомиллионную схему на закупках для ТЭС

14 июля 2026, 14:55
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Фото: СБУ
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СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены на бесперебойное функционирование энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, речь идет о хищении более 10 миллионов гривен на закупку материалов для ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС. Как выяснилось, к схеме причастны начальник одного из департаментов "Центренего" и два его сообщника, владельцы аффилированных частных компаний-поставщиков.

Чиновник заключил договор с подрядчиками на поставку труб для работ на энергообъектах. Однако в результате закупили старые некачественные трубы, хранившиеся на открытом складе. Для того чтобы скрыть это, на товар нанесли фальшивую маркировку, а "сэкономленные" деньги просто поделили между собой.

"Помимо многомиллионного ущерба, использование устаревших материалов могло поставить под угрозу стабильную работу ключевых тепловых электростанций Украины, особенно во время подготовки к новому отопительному сезону", - говорят в СБУ.

Экспертиза подтвердила ущерб более чем на 10,4 миллиона гривен. Участники схемы получили подозрение. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Головановская окружная прокуратура разоблачила схему хищения бюджетных средств на закупки топлива для учебных заведений. Директор киевского предприятия поставил в школы уголь, который по своим характеристикам не отвечает государственным стандартам.

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