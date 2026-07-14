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Прокуроры направили в суд обвинительный акт по отношению к 36-летней жительнице Черновцов. Ее обвиняют в оставлении без помощи сына с тяжелой формой детского церебрального паралича и злостном невыполнении родительских обязанностей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 11-летний мальчик полностью зависел от матери, поскольку не мог самостоятельно передвигаться, есть, пить или позвать на помощь. С ноября 2024 года по 4 апреля 2025 года женщина не обеспечивала сыну надлежащего питания, питьевой воды, ухода и медицинской помощи.

В течение почти пяти месяцев состояние ребенка ухудшалось, он стремительно терял вес. Из-за длительного отсутствия ухода у мальчика развились двусторонняя пневмония и пролежни. Обвиняемая вызвала скорую помощь только тогда, когда состояние сына стало критическим.

Мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с весом всего 14 килограммов. Врачи диагностировали у него тяжелое белково-энергетическое истощение, пневмонию, а также острую сердечную, почечную и дыхательную недостаточность. На следующее утро после госпитализации ребенок скончался.

Судмедэкспертиза установила, что критическое истощение явилось следствием длительного недоедания. Эксперты подтвердили, что ненадлежащий уход, несвоевременное обращение к врачам и длительное пребывание без изменения положения тела находились в прямой причинной связи со смертью мальчика. На момент госпитализации изменения в его организме уже были необратимыми – жизненно важные органы перестали функционировать должным образом.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы мать признали вменяемой. Ей угрожает ответственность по ч. 3 ст. 135 и ст. 166 УК Украины.

У женщины есть еще один несовершеннолетний сын. Сейчас он проживает с бабушкой.

Напомним, в Запорожье мать продала сына для попрошайничества. Суд признал ее виновной в торговле людьми и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Ребёнка изъяли из опасных условий и передали в центр социально-психологической реабилитации.