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14 липня 2026, 13:48

Железняк: склад нового уряду ще не визначений, консультації тривають

14 липня 2026, 13:48
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що консультації щодо кандидатур до нового складу Кабінету Міністрів ще тривають, а остаточні рішення поки не ухвалені

Про це інформує RegioNews.

За словами Железняка, майбутній прем'єр-міністер проводить зустрічі з кандидатами на міністерські посади.

Також пізно ввечері та протягом наступного дня консультації щодо складу уряду має провести президент України.

Железняк зазначив, що через це перелік кандидатів і розподіл посад ще можуть змінитися.

Окремо він наголосив, що ситуація з призначенням нового міністра оборони наразі залишається невизначеною. Депутат доав, що повідомлення про нібито вже ухвалене рішення не відповідають реальному стану переговорів.

Нагадаємо, на вихідних президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

У неділю, 12 липня, глава держави зустрівся з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким, а також зустрівся першим віцепрем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлов Федоровим та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Корецького розглядають, як основного кандидата на посаду прем'єр-міністра.

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