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14 июля 2026, 14:41

В Винницкой области Lexus съехал в кювет: погибла женщина, 15-летний пассажир в больнице

14 июля 2026, 14:41
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители задержали 40-летнего водителя автомобиля Lexus, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия в Гайсинском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 13 июля около 22:40 на автодороге между селами Карабеловка и Степановка. По информации правоохранителей, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП 34-летняя пассажирка, жительница одного из сел Гайсинского района, погибла на месте происшествия. Еще один пассажир – 15-летний подросток – получил травмы и был госпитализирован.

Водитель задержан в процессуальном порядке. У него отобрали образцы крови для проведения экспертизы. Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей или тяжкие телесные повреждения.

Напомним, в Ровенском районе будут судить водителя легковушки , который в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 0,7 промилле, повлекший смертельное ДТП. Погибла 19-летняя пассажирка.

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