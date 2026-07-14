В Винницкой области Lexus съехал в кювет: погибла женщина, 15-летний пассажир в больнице

Фото: Национальная полиция

Правоохранители задержали 40-летнего водителя автомобиля Lexus, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия в Гайсинском районе

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 13 июля около 22:40 на автодороге между селами Карабеловка и Степановка. По информации правоохранителей, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП 34-летняя пассажирка, жительница одного из сел Гайсинского района, погибла на месте происшествия. Еще один пассажир – 15-летний подросток – получил травмы и был госпитализирован.

Водитель задержан в процессуальном порядке. У него отобрали образцы крови для проведения экспертизы. Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей или тяжкие телесные повреждения.

Напомним, в Ровенском районе будут судить водителя легковушки , который в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 0,7 промилле, повлекший смертельное ДТП. Погибла 19-летняя пассажирка.